Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила о проведении мастер-класса в исполнении их дуэта и других спортсменов группы Тамары Москвиной. Пройдёт мероприятие 24 июля на ледовой арене курорта «Игора», начало — в 14:30 по московскому времени.

«Мы с Димой и всей командой Тамары Николаевны приглашаем вас — любителей и болельщиков фигурного катания — на мастер-класс Тамары Москвиной, который пройдёт уже в эту субботу, — написала Бойкова в сториз Инстаграма. — Мастер-класс бесплатный и вход свободный. Огромный плюс: возможность одними из первых увидеть новые программы фигуристов».

После окончания прокатов планируется совместное катание с болельщиками.

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы-2020 и бронзовые призёры ЧМ-2021.