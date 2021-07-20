Стартовали матчи группы 4 первенства ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ). В первый игровой день первого тура «Амкар» на выезде обыграл барнаульское «Динамо» — 1:0. Единственный мяч провёл бывший футболист ряда российских и грузинских клубов Михаил Горешвили на 18-й минуте.

Для «Амкара» эта игра стала первой официальной в чемпионате после возрождения. Клуб из Перми существовал с 1994 по 2018 год. В 2004 году клуб вышел в Премьер-лигу, где играл вплоть до расформирования в конце сезона-2017/18. В 2020 году «Амкар» был возрождён на любительском уровне, а в этом сезоне вернулся в профессиональный футбол.

Свой первый официальный матч с мая 2018 года пермяки провели 14 июля в рамках 1/256 финала Кубка России, где уступили «Тюмени» (2:2, пенальти 2:3).

Возрождённый «Амкар» возглавил бывший защитник клуба Рустем Хузин, который уже руководил пермяками в первой половине 2013 года.