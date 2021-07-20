Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто допустил досрочное завершение Олимпиады из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports. Ранее против проведения Игр высказывались врачи, а также простые жители Японии. В результате было решено сперва провести ее без иностранных болельщиков, а затем запрет наложили и на местных фанатов.

По словам Муто, в оргкомитете готовы провести переговоры в случае всплеска заражений коронавирусом.

«Мы не можем предсказать, как изменится число случаев, поэтому мы вернёмся к обсуждению, если будет всплеск», — пояснил Муто.

Олимпиада-2020 в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.