«Фиорентина» одержала разгромную победу над любительским клубом из Германии «Остермюнхен» — 7:1. Голами в составе флорентийцев отметились Никола Миленкович, Джакомо Бонавентура, Альфред Дункан, Лука Раньери, Рикардо Сапонара, а в концовке встречи Марко Бенасси сделал дубль.

Во втором тайме на поле в составе «Фиорентины» вышел бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин, не сумевший отметиться голами.

Накануне Кокорин забил гол на тренировке команды. В составе «Зенита» Кокорин выступал с 2016 по 2018 год. В «Фиорентину» форвард перешёл в начале 2021 года из «Спартака» и провёл 4 неполных матча во второй половине сезона Серии A-2020/21.