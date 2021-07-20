Яна Богушевская, представитель МакSим, рассказала о состоянии здоровья поп-певицы. Сейчас Марина Максимова (настоящее имя исполнительницы) находится в больнице на ЭКМО. Напомним, певица была госпитализирована 19 июня с серьезным поражением легких, врачи ввели ее в искусственную кому.

«Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются, — цитирует «РИА Новости» Богушевскую. — Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят».

По словам представительницы, большинство информации является «выдумками жёлтой прессы».

Ранее МакSим рассказывала, что болеет за «Рубин», но прославилась в футбольной среде как исполнительница неофициального гимна «Спартака». Её хит «Знаешь ли ты?» регулярно исполняют фанаты красно-белых, а сама МакSим посещала игры футбольного и хоккейного «Спартака».