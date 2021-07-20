Руководство итальянской Серии A рассматривает вариант изменения формата турнира, сообщает Corriere della Sera. По данным прессы, количество клубов могут сократить с 20 до 18, а также ввести систему плей-офф для определения чемпиона.

Возможные изменения будут обсуждаться завтра, 21 июля. Их введение планируется начиная с сезона-2023/24.

20 клубов в чемпионате Италии играют начиная с сезона-2004/05. До этого в Серии A выступало как раз 18 команд. До сезона-1988/89 их число составляло 16.

В чемпионате Италии-2020/21 скудетто выиграл «Интер», прервав девятилетнюю серию чемпионств «Ювентуса».