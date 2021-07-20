Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин продолжит карьеру в клубе из чемпионата Кипра «Эрмис». Об этом сам 25-летний нападающий сообщил в инстаграме, сфотографировавшись с футболкой нового клуба на фоне его гигантской эмблемы.

«Новый вызов», — лаконично написал Гасилин.

Уроженец Санкт-Петербурга является воспитанником «Смены», а начал профессиональную карьеру в «Зените» в сезоне-2012/13. За два сезона он успел провести за взрослую команду два матча и перешёл в аренду в «Шальке», в котором играл за дубль в региональной немецкой лиге.

После возвращения в Петербург Гасилин выступал за «Зенит-2», провёл два сезона в «Амкаре», играл за португальский «Академику де Визеу», «Томь», «Волгарь». Первую половину 2021 года форвард провёл в петербургской «Звезде», забив 7 голов в 8 играх ПФЛ.

Также Гасилин играл за сборные России всех возрастов и стал чемпионом Европы-2013 до 17 лет.