Жена российского арбитра Владислава Безбородова жестоко избила семилетнего сына певца Стаса Пьехи, утверждает журнал «СтарХит».

Стас Пьеха вместе с бывшей женой Наталией Горчаковой и их семилетним сыном Петей отдыхали в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. В соседний особняк заселилась семья Безбородова. Сын Пьехи подружился со средним ребёнком арбитра. В какой-то момент супруге Безбородова не понравилось общение детей и она сказала, чтобы её ребёнок не общался с Петей. Последний обиделся, взял карандаш и проткнул надувной бассейн.

По словам очевидца, жена Безбородова пошла разбираться, схватила Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мальчик ударился головой, ему на защиту подбежала бабушка, но женщина ударила и её. Остановить потасовку смог только брат Наталии Горчаковой Андрей.

«Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию, — рассказал очевидец. — Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее, якобы, сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами».

Стас Пьеха уже обратился за помощью к адвокату Сергею Жорину.

Владислав Безбородов в качестве футболиста выступал за петербургские «Зенит» и «Динамо», а также ряд клубов Латвии и Белоруссии, а в 2007 году начал карьеру арбитра. Является судьёй ФИФА. Его старшая сестра Марина была первой женой экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева.