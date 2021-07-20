Главный тренер молодёжной сборной Германии по футболу Штефан Кунц может возглавить национальную команду России, утверждает «Чемпионат». По данным источника, РФС выбирает из трёх кандидатов. Помимо Кунца, в их число входят главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

При этом 58-летний Кунц является фаворитом, и с ним уже проведены предметные переговоры. Бердыев при этом остаётся резервным вариантом.

Кунц возглавил молодёжную сборную Германии в 2016 году и дважды выиграл с ней чемпионат Европы — в 2017 и 2021 году, а в 2019-м добрался до финала.

Ранее в его тренерской карьере был ряд немецких клубов, включая «Карлсруэ».

Пост тренера сборной России остаётся вакантным после отставки Станислава Черчесова 8 июля. Под его руководством россияне не вышли в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).