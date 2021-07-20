Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Макс Билефельд в Твиттере. По его данным, интерес к хавбеку сборной Грузии проявляет «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Он оценивается как «очень интересный, но дорогой игрок». Игрока готовы купить за 15-20 миллионов евро.

К его кандидатура «Боруссия» обратится, если клуб покинет группа игроков атаки — Маркус Тюрам, Алассан Плеа и Йонас Хофманн.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провёл за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Его контракт с казанцами действует до июня 2024 года.