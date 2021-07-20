В Тель-Авиве (Израиль) состоялся товарищеский матч между ветеранами «Барселоны» и «Реала». Игра завершилась победой мадридцев со счётом 3:2. Голами у «Реала» отметились Педро Мунитис, Альфонсо Перес и Рубен де ла Ред. В составе «Барсы» отличились Роналдиньо (с пенальти) и Матеу.

В стартовых составах команд на поле появились:

«Барселона»: Хуан Карлос, Деху, Солер, Гойкоэча, Деко, Мендьета, Арпон, Ривалдо, Савиола, Роналдиньо.

«Реал»: Кодина, Нуньес, Иван Кампо, Фернандо Санс, Роберто Карлос, Милла, Ривера, Фиго, Амависка, Де ла Ред, Альфонсо Перес.