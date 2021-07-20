Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал условие, при котором он готов возглавить сборную России по футболу. По данным «Чемпионата», специалист согласен принять национальную команду только на условии совмещения постов. Российский футбольный союз это не устраивает.

Ранее сообщалось, что Карпин входит в число трёх кандидатов на должность тренера сборной. Помимо него, национальную команду могут возглавить бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц. При этом последний является фаворитом и с ним уже проведены переговоры.

Пост тренера сборной России остаётся вакантным после отставки Станислава Черчесова 8 июля. Под его руководством россияне не вышли в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).

Ранее в сборной России уже были четыре тренера-совместителя: Олег Романцев («Спартак» и сборная — 1994-1995, 1999-2002), Валерий Газзаев (ЦСКА и сборная — 2002-2003), Гус Хиддинк («Челси» и сборная, первая половина 2009 года) и Леонид Слуцкий (ЦСКА и сборная, 2015-2016).