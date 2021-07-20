Главный тренер молодёжной сборной Германии по футболу Штефан Кунц вошёл в число кандидатов на пост наставника национальной команды России. МОК изменил девиз Олимпийских игр. Чемпион ММА разбился в ДТП. Самые интересные новости спорта 20 июля – в дайджесте Nevasport.

На Олимпиаде в Токио выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом

На летних Олимпийских играх в Токио (Япония) зафиксированы еще девять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в системе внутренних сообщений для участников турнира. Накануне стало известно, что запасная гимнастка из сборной США сдала положительный тест на коронавирус в тренировочном лагере в Японии.

МОК изменил девиз Олимпийских игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил изменение текста девиза Олимпийских игр в Токио. Согласно новому варианту, предложенному президентом МОК Томасом Бахом, новый девиз Олимпийских игр будет звучать так: «быстрее, выше, сильнее – вместе» (на латыни — citius, altius, fortius — communis). Решение о смене девиза было принято единогласно.

Чемпион мира по смешанным единоборствам разбился насмерть в ДТП

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана 34-летний боец Мурод Хантураев погиб в ДТП. Известно, что трагедия произошла накануне, 19 июля, на Чарвакском шоссе в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Узбекистан.

Сборная России проведет отборочные матчи ЧМ-2022 в Санкт-Петербурге и Казани

Сборная России по футболу проведет встречу с командой Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Санкт-Петербурге. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Владимир Обухов: В «Торпедо» нам кололи по четыре инъекции и давали по 15 таблеток перед игрой

Футболист Владимир Обухов рассказал, каким образом запрещённые вещества попали в его организм, из-за которых позднее он был дисквалифицирован. По словам футболиста, в целом он не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнение всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возражение повлекло бы за собой нарушение правил контракта.

Оргкомитет допустил отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто допустил досрочное завершение Олимпиады из-за пандемии коронавируса. Ранее против проведения Игр высказывались врачи, а также простые жители Японии. В результате было решено сперва провести ее без иностранных болельщиков, а затем запрет наложили и на местных фанатов. По словам Муто, в оргкомитете готовы провести переговоры в случае всплеска заражений коронавирусом.

Сборную России по футболу может возглавить тренер немецкой молодёжки Кунц

Главный тренер молодёжной сборной Германии по футболу Штефан Кунц может возглавить национальную команду России. По данным источника, РФС выбирает из трёх кандидатов. Помимо Кунца, в их число входят главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев. При этом 58-летний Кунц является фаворитом, и с ним уже проведены предметные переговоры.