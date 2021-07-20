Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что думал об уходе из клуба летом 2018 года, когда с поста главного тренера сине-бело-голубых ушёл Роберто Манчини. Его пост занял Сергей Семак, при котором Кержаков в результате стал основным голкипером.

«Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак, — цитирует sports.ru Кержакова. — У меня оставался год контракта, в команде были Лунёв и Лодыгин, так что думал об аренде – ну а через год и о полноценном уходе.

Потом ушел Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась».

Михаил Кержаков — воспитанник «Зенита», но не играл за основную команду до возвращения в клуб в сезоне-2015/16. В прошедшем сезоне он провёл в составе «Зенита» 25 игр и пропустил 27 голов во всех турнирах. Летом команду покинул Андрей Лунёв, перебравшийся в «Байер», и Михаил Кержаков успел сыграть в Суперкубке России-2021 против «Локомотива» (3:0).