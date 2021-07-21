Стадион для бейсбола и софтбола в Токио. Фото МОК

Стадион для бейсбола и софтбола в Токио. Фото МОК

В Токио стартовали Игры XXXII Олимпиады. Первым соревнованием в столице Японии стал матч предварительного раунда софтбольного турнира между Австралией и Японией.

В софтболе будет разыгран один комплект медалей у женщин, мужчины проведут соревнования в бейсболе.

Бейсбол и софтбол вернулись в программу спустя два цикла — до этого они были представлены в Пекине-2008.

По традиции ряд игровых состязаний Олимпиады начинается ещё до её официального открытия. Церемония открытия Игр пройдёт 23 июля, начало — в 14:00 по московскому времени. Закрытие состоится 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без болельщиков.