Международный олимпийский комитет выступил с заявлением об «антисекс-кроватях», установленных в олимпийской деревне Токио. Сообщается, что картонные кровати не являются частью мер по борьбе с коронавирусом на Играх.

Напомним, за несколько дней до старта соревнований большой резонанс вызвали картонные кровати, которые были установлены в олимпийской деревне. В народе их быстро окрестили «антисекс-кроватями». С их помощью, якобы, организаторы хотели пресечь сексуальные контакты среди спортсменов в период пандемии.

«Разработанные задолго до пандемии кровати не являются частью мер противодействия COVID в Токио-2020. Кровати в олимпийской деревне в Токио, представленные в январе 2020 года, являются частью усилий организаторов по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла. Они изготовлены из высокопрочных картонных материалов, которые выдерживают вес до 200 кг», — говорится в заявлении МОК.

По словам организаторов, за счет картонного каркаса, кровати легко разобрать и перенести в другое место. Кроем того, кровати будут использоваться спортсменами и на Паралимпиаде, а после будут переработаны в бумагу.

«Кровати оснащены модульными матрасами из полиэтиленовых волокон, которые после Игр будут переработаны в пластиковые изделия», — говорится в сообщении.

Также в МОК рассказали, что ждет олимпийскую деревню после Олимпиады и Паралимпиады. По словам комитета, Олимпийская деревня сама по себе является моделью устойчивого городского развития. После окончания Игр, деревня станет первым в Японии районом, работающим на водороде, а также безбарьерным комплексом. Двадцать четыре здания обеспечат жильем, как пожилых людей, так и молодых семей. Также олимпийская деревня будет иметь зеленые насаждения, жилые дома и площадки для международного обмена, деятельности многих поколений и сотрудничества между частным и государственным секторами.