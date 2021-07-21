Сегодня, 21 июля, сборная России по спортивной гимнастике провела первую официальную тренировку на олимпийском помосте. Ход тренировки показал в своем Instagram российский гимнаст Никита Нагорный.

«Сложное утро выдалось», — подписал пост Нагорный.

У сборной по спортивной гимнастике первая официальная тренировка на олимпийском помосте pic.twitter.com/L7KRDpncVN — Великий Твитсби (@greattvetor) July 21, 2021

Напомним, Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и закончатся 8 августа. Россию на соревнованиях представят 335 спортсмена в 33 видах спорта. В составе олимпийской сборной России по спортивной гимнастике на Игры поехали следующие спортсмены. Мужчины: Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Денис Аблязин. Женщины: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Елена Герасимова, Лилия Ахаимова, Анастасия Ильянкова.

В составе мужской команды есть небольшое изменение по сравнению с последним чемпионатом мира, который прошел в 2019-м в Штутгарте: вместо Ивана Стретовича выступит Александр Карцев.