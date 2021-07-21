Американский инсайдер и журналист Пьер Лебрюн рассказал, что форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову поступало предложение от московского ЦСКА.

«У Кирилла Капризова есть предложение от московского ЦСКА – это подтверждают источники. Поэтому будет интересно, как ситуация будет развиваться. Хотя кто-то рассматривает это как рычаг давления в переговорах с «Миннесотой». Тем не менее, это правда, что Капризову поступило довольно крупное предложение от клуба КХЛ», — сообщил Лебрюн.

По мнению журналиста, у «Уайлд» еще есть время на подписание контракта с Капризовым — до открытия тренировочных лагерей НХЛ осталось еще два месяца.

Напомним, ранее стало известно, что «Миннесота» предлагала Кириллу Капризову два контракта на 7 и 8 лет, однако сам хоккеист заинтересован в максимум трехлетнем соглашении.

«Еще один слой во всем этом – олимпийское решение НХЛ. Если по какой-либо причине НХЛ не договорится с МОК об участии в Пекине, то вопрос в том, захочет ли Капризов подписать контракт в КХЛ, чтобы он мог снова играть за Россию на Олимпийских играх, как он это сделал в 2018 году», -сообщил Лебрюн.

По его мнению, в итоге клуб и игрок сойдутся на пятилетнем контракте, так как предложение КХЛ – это не просто дымовая завеса, а реальный факт, который может увести игрока из «Миннесоты».