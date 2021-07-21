В Токио отстранили от участия в Олимпиаде первого спортсмена из-за обнаруженного коронавируса. Ею стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре.

Известно, что тесты на антиген и ПЦР, взятые у спортсменки по прилету в аэропорт Токио, показали положительный результат, после чего ее отправили на 14-дневный карантин. Агирре пропустит весь турнир и не сможет выступать на турнире — соревнования по тхэквондо пройдут с 24 по 27 июля.

Напомним, по официальным данным на 21 июля в Токио выявили 80 случаев заражения коронавирусом среди официальных лиц Олимпийских игр. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава оргкомитета Сэйко Хасимото.

«В Японию прибыло около 20 тыс. человек. Из прибывших у нас 31 положительный случай, и люди изолированы. Всего у нас около 80 положительных случаев. Мы продолжим систематическое тестирование», — сказал Хасимото.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Россию на соревнованиях представят 335 спортсмена в 33 видах спорта. Ранее стало известно, что соревнования в Токио пройдут без участия зрителей, а для олимпийцев будут введены строгие правила по перемещению внутри олимпийской деревни и запреты на контакты между спортсменами.