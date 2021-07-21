Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что использование российского флага в официальных гостиницах Олимпийских игр в Токио не противоречит санкциям, которые были наложены Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Как пояснили в МОК, ограничения распространяются только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию комитета. Поэтому россияне могут размещать национальный флаг в ряде гостиниц Токио, в том числе в тех, в которых живут официальные делегации, работающие на Олимпиаде.

Напомним, из-за санкций WADA (ВАДА) российские олимпийцы будут выступать под названием «команда Олимпийского комитета России». При этом разрешено использовать сокращенный варианта ROC — Russian Olympic Committee. Также вместо гимна России на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Россию на соревнованиях представят 335 спортсмена в 33 видах спорта.