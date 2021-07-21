Хирург Питер Миллетт, оперировавший российского нападающего «Сент Луис Блюз» Владимира Тарасенко во время третьей операции на плече, заявил о полном восстановлении хоккеиста.
По словам врача, после второй операции, когда Тарасенко пытался восстановиться, он понимал, что его плечо продолжает оставаться нестабильным.
«Когда он попал под мою опеку, у него действительно была серьёзная травма, с которой он справлялся, как мог, чтобы продолжать играть в хоккей», — отметил Миллетт.
При этом, хирург сказал, что причина неуверенного выступления Владимира в НХЛ – продолжающаяся нестабильность здоровья плеча хоккеиста.
По словам Миллетта, все его подопечные профессиональные спортсмены возвращались в большой спорт на прежний и более высокий уровень игры без рецидивов.
«У большинства из них была успешная и долгая карьера после операции. До сих пор в моих руках были отличные результаты. Таким образом, основываясь на моей последней оценке Тарасенко и моём прошлом опыте работы с профессиональными спортсменами контактных видов спорта, я бы оценил, что его риск дальнейших травм вернулся к базовому риску для НХЛ», – сказал Миллетт.
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