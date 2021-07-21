Нападающий «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и его братья Костас и Танасис установили новый рекорд НБА – сразу трое братьев из одной семьи взяли титул чемпионов ассоциации.

Костас Адетокунбо получил титул чемпиона НБА в 2020 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Сегодня ночью успех спортсмена повторили его братья Яннис и Танасис.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля «Милуоки» обыграли в финальном матче серии «Финикс Санз» со счётом 105:98 (4-2 в серии). Ранее подобное случалось с испанскими братьями Пау — в 2009, 2010 годах, и Марком Газолем в 2019 году.

«Я просто счастлив. Многие из вас шутили в прошлом году по поводу того, что Костас стал чемпионом первым. А теперь у нас троих по титулу НБА», – сказал Яннис на пресс-конференции после финального матча.

Также после матча Яннис вышел на связь с братом Танасисом, который пропустил часть матчей из-за самоизоляции по правилам ковидного протокола.