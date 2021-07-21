Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус прокомментировал случаи заражения коронавирусом на грядущих Играх в Токио. По его мнению, на Олимпиаде невозможно добиться нулевого риска заражаемости коронавирусом.

«Признак успеха в ближайшие две недели — это не ноль случаев. Успех будет, если удастся сделать так, чтобы идентифицировать все случаи, изолировать заболевших и позаботиться об их здоровье как можно быстрее, а также воспрепятствовать дальнейшей передаче инфекции», — сказал глава ВОЗ.

Напомним, на данный момент общее количество положительных тестов на коронавирус среди участников Олимпийских игр составило 79 случаев. Кроме того, стало известно, что чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре была отстранена от участия в турнире после положительного результата на коронавирус – спортсменка просидит на карантине весь период проведения соревнований (с 24 по 27 июля).