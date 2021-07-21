Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал слухи о травме, полученной на тренировке в преддверии Олимпиады в Токио. Напомним, ранее стало известно, что Нагорный начал прихрамывать после одной из тренировок.

«Вот эта штука болит, но ничего страшного. Сразу отвечаю на предстоящие вопросы», — написал Нагорный в «сторис» своего Instagram, показывая на икроножную мышцу.

Напомним, Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и закончатся 8 августа. Россию на соревнованиях представят 335 спортсмена в 33 видах спорта. В составе олимпийской сборной России по спортивной гимнастике на Игры поехали следующие спортсмены. Мужчины: Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Денис Аблязин. Женщины: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Елена Герасимова, Лилия Ахаимова, Анастасия Ильянкова.

В составе мужской команды есть небольшое изменение по сравнению с последним чемпионатом мира, который прошел в 2019-м в Штутгарте: вместо Ивана Стретовича выступит Александр Карцев.

Никита Нагорный — трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике, восьмикратный чемпион Европы.