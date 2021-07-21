В России по данным на среду, 21 июля, выявлено 23 704 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заражений в стране превысило шесть миллионов – 6 030 240 случаев.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 784 человека, из них в Петербурге — 103 человека с диагностированным коронавирусом.

Выписаны по состоянию здоровья — 22 584 человека, из них выписаны в Петербурге — 1 928 человек.

В общей сложности за время пандемии было проведено более 160 млн тестов. За все время пандемии коронавируса скончались 150 705 жителей России, еще 5 404 797 человек благополучно перенесли болезнь.

В Москве за прошедшие сутки количество новых случаев заражения составило — 3254. В Санкт-Петербурге по-прежнему держится высокий уровень заболеваний – 1939 человек оказались с подтвержденным диагнозом инфицирования. В Московской области число зараженных держится примерно в одном диапазоне, 2161 случаев выявлено за последние 24 часа.