Пилот программы SMP Racing и гонщик Формулы-3 Александр Смоляр рассказал про участие в съемках для НТВ и признался, что до сих пор не получил водительские права.

«Шоу «Россия рулит» на НТВ? Это был мой первый опыт в подобных съемках. Вокруг присутствовало много не только обычных зрителей, но и влиятельных людей. Было очень волнительно. Плюс в дрифте я новичок. Несмотря на то, что мой отец отчасти основатель Российской дрифт-серии», — сказал Смоляр.

По словам гонщика, в номере он впервые управлял машиной боком и не чувствовал габариты. Также в день съемок за пару минут до начала номера пилоту поменяли всю программу. Однако это не испортило ему веселья и, как отметил Смоляр, он получил удовольствие.

На вопрос журналистов о водительских правах, гонщик сказал, что встретить на дорогах его можно пока что в качестве пассажира: