Двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник «Тампа Бей Лайтнинг» Михаил Сергачев поделился своим мнением по выигранным трофеям в НХЛ.

«Не потерял ли я мотивацию после двух кубков? Нет, мне есть, куда расти. Некоторые за всю карьеру ничего не выигрывают или выигрывают только в конце карьеры. Я не то чтобы не заслужил, но я еще не наиграл на два Кубка Стэнли. Это заслуга нашей команды и всей организации», — сказал хоккеист.

По словам Сергачева, он хочет стать лучшим защитником команды и лиги. Кром этого, хоккеист не прочь брать Кубок Стэнли хоть каждый год:

«Мы выиграли два года подряд, это показывает, что мы еще не наелись», — подметил Сергачев.

Напомним, в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, «Тампа» с минимальным счетом обыграла «Монреаль Канадиенс» (1:0) и, таким образом, обеспечила себе второе к ряду чемпионство в НХЛ.