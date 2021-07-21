Стадион московского «Спартака» — «Открытие Арена» вошел в реестр COVID-free зон. Известно, что в список включаются объекты, деятельность которых проходит с соблюдением эпидемиологических ограничений. Стадион был внесен в список 28 июня 2021 года. Об этом рассказал директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

«Спартак» вошёл в реестр COVID-free зон. При этом разъяснений, отменяет ли вхождение в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей на матчи, в клубе до сих пор не получили», — сказал Фетисов.

Напомним, ранее президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, по каким правилам будут допускать болельщиков на матчи нового сезона чемпионата. По словам Прядкина, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с указами и официальными документами за подписью главам и санитарных врачей регионов.

Новый сезон Тинькофф РПЛ — 2021/2022 годов стартует 23 июля. Текущим действующим чемпионом страны является санкт-петербургский клуб «Зенит».