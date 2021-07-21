Двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник «Тампа Бей Лайтнинг» Михаил Сергачев рассказал о травле и об оскорблениях со стороны болельщиков «Монреаль Канадиенс» во время финальной серии плей-офф Кубка Стэнли. По словам хоккеиста, столкнуться с негативом пришлось не только ему, но и его семье и близким.

«Фанаты посчитали, что если я ударил одного их игрока, то нужно писать мне и моей девушке всякие гадости. До этого никогда с таким не столкнулся. Когда первый раз столкнулся, хотел ответить, но потом подумал, что мы в финале, и мы докажем все на льду», — сказал Сергачев.

При этом защитник «Тампы» отметил, что не все фанаты клуба оказались негативно настроенными к хоккеисту.

«Это было все мерзко. Ладно в нашу сторону, но в сторону родных и близких… Это было очень некрасиво. Потом стали говорить про 18 млн превышения потолка, про фейковую травму Кучерова. Не знаю, для чего люди пишут хейт в соцсетях. Никогда не понимаю таких людей.Все мы люди разные. Хейт может сильно повлиять на психологическое состояние игрока. Я не против чтобы нас хейтили, никогда не будут писать только хорошие комментарии, просто не надо выливать грязь на наших близких», — выразился хоккеист.

Напомним, в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, «Тампа» с минимальным счетом обыграла «Монреаль Канадиенс» (1:0) и, таким образом, обеспечила себе второе к ряду чемпионство в НХЛ.