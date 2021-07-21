Ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое на данный момент показывают в Сочи, чуть не сорвали неизвестные люди. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что посторонний человек проник на ледовую площадку и попытался вывести из строя комбайн для заливки льда. В случае успеха хулигана, проведение шоу в Сочи могло попасть под угрозу из-за проблем со льдом.

«Бдительными сотрудниками Navka Show и «Сочи Парка» в оперативном режиме было устранено несколько опасных инцидентов. В настоящее время организаторы проводят внутреннее расследование и проверяют все камеры видеонаблюдения», — сообщает источник.

Напомним, в ледовом шоу «Руслан и Людмила» Татьяны Навки принимает участие олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ранее сообщалось, что фигуристка упала во время одного из выступлений, неудачно совершив трюк на льду. Сама спортсменка не пострадала и продолжила выступление. В шоу Загитова исполняет роль Людмилы.