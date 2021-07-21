Белорусская биатлонистка Анна Сола вышла замуж. Супругом спортсменки стал гонщик велосипедного клуба «Минск» Станислав Божков. Сообщается, что свадебная церемония прошла в белорусском городе Орша. Фото с торжества биатлонистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Поздравить спортсменку поспешили австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер и олимпийская чемпионка Надежда Скардино, которые в комментариях к посту поздравили коллегу с важным событием. К ним присоединилась финка Мари Эдер, поздравившая Анну Сола по-русски:

«Поздравляю! Прекрасная невеста!», — написала Эдер.

Российские спортсменки также не остались в стороне.

«Поздравляю! Горькоооооооо!», — прокомментировала новость Екатерина Юрлова-Перхт.

Напомним, Анна Сола является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года в спринте, чемпионкой мира среди юниоров 2015 в эстафете, а также бронзовым призёром чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете.

Ее избранник, Станислав Божков, в июне текущего года стал чемпионом Беларуси в групповой гонке.