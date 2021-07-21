Защитник «Зенита» бразильский нападающий Дуглас Сантос рассказал, как в команде строится игра и почему Дзюба – главный игрок атаки «Зенита».

«Зенит» слишком заточен на игре через Дзюбу? При всем множестве вариантов для развития атаки мы должны использовать тех игроков, что могут принести нам пользу. Дзюба – лучший нападающий России, который это делает, забивая важнейшие мячи. Поэтому, разумеется, многие атаки действительно строятся через него», — сказал в интервью Сантос.

При этом футболист отметил, что все понимают, что в команде помимо Дзюбы есть и другие отличные игроки: Малком, Кузяев, Ерохин, Азмун, Дриусси.

«Мы знаем, кто может лучше сыграть вверху, а кто – внизу. Но если приходит момент, когда лучше всего сделать передачу на Дзюбу, чтобы он поборолся, скинул, или сам ударил, мы так и делаем. Потому что каждый заточен на то, чтобы принести пользу команде» — подчеркнул защитник.

Дуглас Сантос — бразильский футболист, защитник клуба санкт-петербургского клуба «Зенит» и олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Бразилии.

С 2019 года Сантос выступает за «Зенит». Срок соглашения футболиста с клубом составляет 5 лет, а сумма трансфера — 10,8 млн евро. В РПЛ Сантос . дебютировал 14 июля в домашней игре первого тура против «Тамбова» (2:1).