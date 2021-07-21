Двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник «Тампа Бей Лайтнинг» Михаил Сергачев поделился мнением об игре своих одноклубников и рассказал, что думает насчет известной пресс-конференции Никиты Кучерова.

«Василевский – лучший вратарь в мире, и он им будет. Я очень разочаровался, когда Хедман не получил приз лучшему защитнику в этом году, потому что последние четыре и предстоящие года три минимум это его приз. Он лучший защитник последних лет после Лидстрёма – просто зверь. В основном он всегда принимает правильные решения. Конечно, мы не идеальны, но 95% его решений – правильные.

Сергачев отметил, что для него Виктор Хедман – человек, в честь которого можно переименовать приз лучшему защитнику «Норрис Трофи», а Василевский – лучший вратарь современности.

«Когда я проснулся после победы посмотреть пресс-конференцию Кучерова, я очень долго смеялся, потому что я знаю Никиту. Это, наверное, самая легендарная пресс-конференция в хоккее, для хоккеиста, тем более для русского, так высказаться было просто шикарно, незабываемо, он большой молодец», — сказал Сергачев.

По мнению хоккеиста, Кучеров высказал свои мысли, с которыми очень многие были согласны, в том числе – и про прошедшую мимо Василевского «Везину Трофи»: