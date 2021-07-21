Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась свежим фото с тренировки в одном из бассейнов в Токио. Фотографию спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram, подписав фото «обещанное Дмитрию Губерниеву фирменное фото из бассейна».

«Два дня до начала Олимпийских игр. И обещанное Дмитрию Губерниеву фирменное фото из бассейна», — написала спортсменка.

Юлия Ефимова – трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. В этом году Ефимова не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей «коронной» дистанции 200 м брассом. Напомним, на этой дистанции Юлия становилась трехкратной чемпионкой мира и дважды — призером Олимпиад.

В Токио пловчиха будет выступать на дистанции 100 м брассом.