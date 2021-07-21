Российский футбольный союз опубликовал список арбитров и инспекторов матчей первого тура сезона-2021/22 Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встречу между «Химками» и санкт-петербургским «Зенитом» рассудит Евгений Кукуляк. Ассистентами на матче выступят Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе. В качестве резервного судьи задействуют Антона Анопу, следить за VAR будет Алексей Амелин, за AVAR — Андрей Болотенков. Инспектором встречи назначен Эдуард Малый.

Полный список назначений арбитров и инспекторов на другие матчи 1-го круга Тинькофф РПЛ опубликован на официальном сайте РФС.

Напомним, первый матч сезона сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ для «Зенита» состоится 24 июля в субботу. Начало встречи — 17.30 мск.

Санкт-петербургский клуб «Зенит» является действующим чемпионом Тинькофф РПЛ.