На Олимпиаде в Токио стартовали соревнования в женском футбольном турнире. Сегодня состоялись шесть матчей первого тура группового турнира.

Самой примечательной встречей стал матч Нидерландов и Замбии. Голландки победили со счётом 10:3, при этом их центрфорвард Вивиан Мидема сделала покер. На счету Лие Мартенс дубль, ещё по мячу забили Джилл Рорд и Шанис ван де Санден. У замбиек хет-трик оформила капитан команды Барбра Банда, причём второй и третий мяч она забила с интервалом в минуту при счёте 1:10.

В других матчах дня Великобритания победила Чили (2:0), Бразилия разгромила Китай (5:0), Швеция крупно обыграла США (3:0), Австралия взяла верх над соседками Новой Зеландией (2:1), а Япония и Канада разошлись миром — 1:1.

Сборная России не попала в финальную стадию соревнований ни у мужчин, ни у женщин. Состязания в женском футболе пройдут с 21 июля по 6 августа.