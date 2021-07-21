Сборная США объявила имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игр-2020. Ими станут бейсболист Эдди Альварес и баскетболистка Сью Бёрд.

В этом году МОК, в рамках поддержки гендерного равноправия, распорядился каждой стране выставить двух знаменосцев — мужчину и женщину.

Примечательно, что Эдди Альварес до того, как заняться бейсболом, был профессиональным шорт-трекистом. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи он завоевал серебро в эстафете на дистанции 5000 м. Тогда США уступили только команде России. После завершения Игр в Сочи Альварес ушёл в бейсбол, где выступал сперва за «Чикаго Уайт Сокс», а с 2019 года — за «Майами Марлинс».

40-летняя Сью Бёрд поехала на свою пятую Олимпиаду. На её счету золотые медали четырёх предыдущих Игр. Также она выигрывала четыре чемпионата мира и четыре титула чемпионки женской НБА.