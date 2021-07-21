Российский пловец Илья Бородин не примет участия в Олимпиаде-2020, сообщает «РИА Новости». 18-летний спортсмен был включён в состав сборной России, но на сборе во Владивостоке он сдал положительный тест на коронавирус.

На Играх в Токио Бородин должен был принять участие в заплывах на 200 и 400 м комплексным стилем.

«Илья — один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами все в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля», — цитирует «РИА Новости» первого вице-президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктора Авдиенко.

Состязания по плаванию на Олимпиаде пройдут с 24 июля по 2 августа.