Синхронистка сборной Испании Она Карбонель вынуждена была расстаться со своим 11-месячным ребёнком при поездке на Олимпиаду в Токио. Карбонель кормит его грудью и просила разрешить взять его с собой на Игры. Однако правительство Японии и организаторы установили строгие ограничения на допуск в Олимпийскую деревню, и малышу придётся остаться с отцом в Испании.

«Несмотря на появление новостей о возможности допуска на Олимпиаду в Токио атлетов с маленькими детьми, организаторы проинформировали нас, что из-за радикальных мер этот вариант невозможен. Получив бесчисленные выражения поддержки и пожелания поехать в Токио с Каем, я вынуждена разочарованно сообщить, что мне придётся поехать без него, — написала Она Карбонель в Инстаграме. — Единственная возможность — дождаться окончания пандемии, чтобы жизнь нормализовалась».

Карбонель 31 год, в 2009 году она выиграла чемпионат мира в комбинации, на Играх-2012 в Лондоне взяла медали в дуэте и группе.