Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян по поводу их интереса к Олимпиаде-2020 в Токио.

На вопрос, за каким видом спорта участники опроса будут следить больше всего (можно было выбрать до пяти ответов), большинство назвали лёгкую атлетику — 33%. Немного отстали водные виды спорта — 31%, тройку замкнула художественная гимнастика (23%).

Кроме того, звучали варианты «футбол» (15%), «волейбол» (14%), синхронное плавание, борьба и бег (по 9%). Забавно, что следующим по популярности среди ответов идёт фигурное катание (8%), хотя его не будет на летней Олимпиаде. Также из зимних видов в список интересов россиян попал биатлон (3%).

Фигурное катание уже было представлено на летних Олимпийских играх в 1908 и 1920 году, но в те годы зимние Олимпиады не проводились. Примечательно, что в 1908 году именно в фигурном катании у России появился первый олимпийский чемпион — Николай Коломенкин (выступавший под фамилией Панин).

Следить за Олимпиадой планируют 61% опрошенных. 15% планируют смотреть все виды спорта, 10% — только те, где у россиян есть шансы, 36 — трансляции интересных им дисциплин.

Почти все опрошенные (97%) не знают ни одного участника Олимпиады от России. 1% назвали прыгунью в высоту Марию Ласицкене.