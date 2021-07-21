В Москве состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса 22 июля, сообщает официальный сайт Федерации бокса России. Главным событием вечера станет бой чемпиона WBA Asia в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева и немца Михаэля Валлиша.

Гассиев перевесил Валлиша почти на 4 килограмма. Его вес составил 106,5 кг, вес Валлиша — 102,6 кг.

27-летний Гассиев провёл на профессиональном ринге 28 боёв, в 27 одержал победы (20 нокаутом) и один раз уступил. На счету 35-летнего Валлиша 26 поединков, 22 победы (15 нокаутом) и 4 поражения.

Другие взвешивания показали следующий результат:

Михаил Алоян (52,1 кг) — Йохана Мчанья (50,45 кг)

Эдгар Гукасян (69,5 кг) — Рикардо Рубен Виллалба (69,1 кг)

Андраник Григорян (56,85 кг) — Натанаэль Какололо (57,1 кг)

Эдгард Москвичев (72,5 кг) – Андрей Калюжный (72,45 кг)

Владимир Никитин (55,2 кг) – Рауф Агаев (56,4 кг)

Давид Дзукаев (79,95 кг) — Сергей Шевчук (77,9 кг)