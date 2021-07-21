Петербургский футбольный арбитр Владислав Безбородов прокомментировал инцидент, произошедший с его женой Ириной. Накануне стало известно, что супруга судьи избила семилетнего сына певца Стаса Пьехи.

«Она — истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — приводит «Комсомольская правда» слова Безбородова.

Стас Пьеха вместе с бывшей женой Наталией Горчаковой и их семилетним сыном Петей отдыхали в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. В соседний особняк заселилась семья Безбородова. Сын Пьехи подружился со средним ребёнком арбитра. В какой-то момент супруге Безбородова не понравилось общение детей и она сказала, чтобы её ребёнок не общался с Петей. Последний обиделся, взял карандаш и проткнул надувной бассейн.

По словам очевидца, жена Безбородова пошла разбираться, схватила Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мальчик ударился головой, ему на защиту подбежала бабушка, но женщина ударила и её. Остановить потасовку смог только брат Наталии Горчаковой Андрей.

Владислав Безбородов в качестве футболиста выступал за петербургские «Зенит» и «Динамо», а также ряд клубов Латвии и Белоруссии, а в 2007 году начал карьеру арбитра. Является судьёй ФИФА. Его старшая сестра Марина была первой женой экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева.