Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своём официальном сайте выступило против ограничений по допуску на стадионы в чемпионате России.

Фанаты заявили, что против разделения фан-трибун и стадиона на привитых и непривитых болельщиков и напомнили, что прививка является добровольным и не должна быть обяхательным условием посещения стадиона.

«Эта практика может оказаться порочной, и в таком случае до чего мы рискуем дойти? До «чистых» и «грязных» вагонов метро и автобусов, ресторанов и кафе, парков и общественных зон отдыха? А затем и вовсе людей без QR-кодов начнут выселять за Урал?», — говорится в заявлении клуба.

Во «Фратрии» отметили, что ограничение на 500 зрителей выглядит нелогичным, ведь такое же число людей может собраться в одном вагоне московского метро в час пик.

«Фратрия» призвала вернуть квоту заполняемости в 50% и выше, в зависимости от вместимости стадиона.

«мы устали от бесконечных экспериментов, которые проводятся на нас из года в год. Каждый раз мы выставляемся как подопытные на тестировании новых технологий, будь то «паспорт человека, посещающего футбол», либо «паспорт человека, сделавшего укол», — подытожили фанаты.