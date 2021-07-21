Буквально через пару дней истекает срок, в рамках которого РФС обещал представить России нового главного тренера сборной, — до старта 1-го тура РПЛ. Но вот, близится 23 июля, а каких-либо точных новостей о новом наставнике национальной команды по-прежнему нет.

Однако есть еще ложка меда в бочке дегтя российского футбола: РФС определился с тройкой кандидатов на пост главного тренера. Согласно последним данным, в шорт-лист вошли Валерий Карпин, Курбан Бердыев и немецкий специалист Штефан Кунц. Но и здесь не все так гладко: Карпин настаивает на совмещении должности с работой в «Ростове», что вызывает негодование у РФС, Бердыев хоть и прилетал в Москву на переговоры, даже «наверху» рассматривается максимум в качестве резервного варианта.

По всем логическим вычислениям единственным, кто может спокойно претендовать на пост главного тренера – Штефан Кунц. С ним, ко всему прочему, даже провели переговоры и рассмотрели детали возможного соглашения.

Стоит отметить, что кандидатура немецкого специалиста в кругах РФС ходила уже давно. Однако никому и в голову не могло прийти, что это будет не покинувший пост главного тренера Бундестим Йоахим «Йоги» Лёв или экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско, а тренер немецкой молодежной сборной Штефан Кунц.

Имя Кунца, вернее его фамилия, хорошо знакома поклонникам, в особенности – английским. Последние точно запомнили его в полуфинальном матче 96-го года, когда Штефан сначала сравнял счет после гола Алана Ширера на 16-й минуте встречи, а затем в серии пенальти и вовсе заставил англичан долгие годы отмечать 26 июня в календаре черным фломастером: после решающего удара Кунца к мячу подошел Гарет Саутгейт… А дальше все уже просто история, исход которой нам известен.

Футбольная карьера Штефана Кунца продолжалась с 1983 по 1999 годы, за это время он провёл 449 матчей в Бундеслиге, заколотив 179 мячей в ворота соперников. Позднее, после окончания карьеры, он пытался найти счастье на тренерском мостике, но что-то пошло не так и Кунц вернулся в полицию. Да, в далекие-далекие дофутбольные времена Кунц был офицером полиции. Он, кстати, ненадолго возвращался на службу, когда дела в тренерском цехе не заладились.

В молодежную сборную германии Штефан Кунц пришел в 2016 году, предварительно пройдя путь от тренера клубов 3-й и более низких лиг Германии до руководителя в «Кайзерслаутерне», где специалист занимался детским и юношеским футболом.

Оглядываясь назад можно смело утверждать, что решение о назначении Кунца наставником немецкой «молодежки» было более чем верным. В 2017 молодежь Германии взяла Евро-2017, а через четыре года повторила успех – на Евро-2021. При этом в перерыве в 2019 году Кунц довел команду до финала очередного чемпионата Европы. Много ли тренеров могут похвастаться подобными результатами в столь короткий срок?

К тому же под его руководством на футбольном небосводе зажглись новые звезды немецкого футбола – Гнабри, Нюбель, Трапп, Та, Клостерманн и другие.

При этом Кунц понимает, что в молодежной сборной он практически достиг потолка и сейчас тренер готов и хочет получить новые вызовы в карьере и тренерской деятельности. После ухода Йоахима Лёва почему-то не было сомнений в том, что его сменит именно Кунц, но футбольный Бог решил иначе и на место рулевого Бундестим пришел Ханс-Дитер Флик, оставив Кунца за бортом.

Так что сейчас Кунц открыт ко всем предложениям. В том числе и по работе в сборной России.

Здесь мы подходим к главному. Сейчас Кунц вместе олимпийской сборной Германии находится в Токио. Завтра его подопечные стартуют на футбольном турнире Олимпийских игр, и даже при условии, что Бундестим дойдет до финала, Кунц освободится только 8 августа.

Стартовый матч сборной России в отборе на ЧМ-2022 состоится уже 1 сентября. Три недели, чтобы подготовить национальную команду к важнейшим матчам слишком даже для такого топ-тренера как Штефан Кунц, все-таки он не волшебник, и перестроить за меньше чем месяц работу предыдущего специалиста просто нереально. Поэтому здесь остается всего два варианта: либо Кунца возьмут с прицелом на Евро-2024, пролетев как фанера над Парижем мимо ЧМ в Катаре, либо у РФС есть какой-то туз в рукаве.