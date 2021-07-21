«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с Антоном Пушковым. Новое соглашение с центровым рассчитано на два сезона.

«Я очень рад, что «Зенит» решил продлить контракт со мной, так как для меня команда и город стали уже родными, — сказал Пушков. — Сейчас у «Зенита» начинается новая дорога по покорению Евролиги во главе с одним из лучших тренеров Европы Хавьером Паскуалем. Счастлив быть в этом составе и вносить свой вклад в наши победы».

32-летний Пушков — главный старожил «Зенита». Ему принадлежат рекорды по сыгранным матчам за клуб и по количеству выполненных данков. Он выступает за сине-бело-голубых с 2015 года.