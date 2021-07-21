«Рубин» в преддверии старта сезона-2021/22 выложил на Ютуб-канале клип «Рубин Супергуд». В нём главный тренер команды Леонид Слуцкий спел на трёх языках — русском, английском и татарском.

Песня начинается со скоростного перечисления игроков команды, а затем Слуцкий произносит на разных языках «восемь, семь, шесть, пять, Рубин Казань — суперкайф», «четыре, три, два, один, я люблю тебя, Татарстан», «один, два, три, четыре, Рубин — супергуд», «пять, шесть, семь, восемь, добро пожаловать».

«Рубин» стартует в сезоне-2021/22 домашним матчем со «Спартаком». Игра пройдёт 24 июля.

Слуцкий возглавил «Рубин» в конце 2019 года. В сезоне-2020/21 казанцы заняли четвёртое место в РПЛ и попали в Лигу конференций.

Ранее тренер уже исполнял для канала клуба песни «Тает лёд» и «All I want for Christmas».