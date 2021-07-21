Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина выразила возмущение ситуацией с тяжёлой атлетикой на Олимпиаде-2020. Впервые на Играх в состязаниях женщин выступит трансгендер. Новую Зеландию представит Лорел Хаббард (бывшая Гэвин Хаббард).

«Хочу рассказать историю о том, что не так джавно с нами начали соперничать мужчины (трансгендеры), а сильнейших спортсменов (девушек) отстраняют без доказательств. А может быть, отстраняют потому, что мы мешаем кому-то. Ведь для таких людей, я считаю, нужно делать отдельные соревнования, но явно не соревноваться с девушкой, — написала Каширина в сториз Инстаграм. — Ведь он родился мужчиной, и от природы мужчины в разы сильнее женщин и колят гормоны. Дискриминация в спорте. Всё делают и создают все условия для них, чтобы они взяли медали. К чему это приведёт? Страшно подумать. Очень жаль и обидно за мой любимый спорт».

«У мужчин не реализовались и идут выступать с девушками, а МОК с удовольствием допускает таких и признаёт их дамами. Правильно, чтобы допустить мужчину в женские дисциплины и чтобы он взял медаль на соревнованиях, нужно отстранить без доказательств сильнейших. Обидно за спорт. Дальше хуже. Соревнования уже теряют свою значимость», — добавила Каширина.

Россия и ещё ряд стран из-за многочисленных антидопинговых нарушений смогли выставить на Олимпиаду в Токио только двоих спортсменов — по одному у мужчин и женщин.