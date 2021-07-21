На матче 1-го тура чемпионата России по футболу «Химки» — «Зенит» будет присутствовать не более 500 болельщиков, утверждает «Спорт-Экспресс». Роспотребнадзор Московской области с большой вероятностью повторит меры коллег из Москвы.

В Роспотребнадзоре сообщили, что проведение встречи с одновременным присутствием не более чем 500 болельщиков возможно при условии неукоснительного соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.

Матч «Химки» — «Зенит» пройдёт в Подмосковье 24 июля, начало — в 17:30 по московскому времени.