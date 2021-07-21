Уже завтра в Токио пройдёт церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. А главным её событием станет парад участников. Более двух сотен федераций пройдут по олимпийскому стадиону с флагами. Причём в этом году, в рамках борьбы МОК за гендерное равенство, от каждой страны будет два знаменосца – мужчина и женщина. Сборная России за допинговые грехи прошлого будет выступать под названием «команда ОКР» под флагом комитета и с музыкой Чайковского вместо гимна Александрова. Но несмотря на это, правила на нашу команду распространяются общие, и флаг ОКР понесут два спортсмена – Максим Михайлов и Софья Великая. Nevasport вспоминает всех российских знаменосцев за всю историю Олимпиад.

1994, Лиллехаммер. Сергей Чепиков, биатлон

Итог: золото и серебро

Современная Россия дебютировала на Олимпийских играх в 1994 году в Лиллехаммере. Первым в отечественной истории знаменосцем стал биатлонист Сергей Чепиков. На его счету уже было золото Калгари-1988 в эстафете. На Играх в Норвегии он добавил к нему победу в личной гонке (спринт) и серебряную медаль в эстафете (как и в Альбервиле-1992). Мужской биатлон в Лиллехаммере прошёл под российским флагом: из трёх дисциплин россияне выиграли две (ещё одно золото – у Сергея Тарасова в индивидуальной гонке).

1996, Атланта. Александр Карелин, греко-римская борьба

Итог: золото

Русский медведь Александр Карелин стал первым знаменосцем нашей страны на летней Олимпиаде. И этот выбор был закономерным – Карелин до этого первенствовал в Сеуле-1988 и Барселоне-1992, а за всю карьеру на тот момент проиграл лишь один поединок. В финале Атланты Карелин легко расправился с Мэттом Гафари и добавил третье золото. Всего за свою карьеру россиянин проведёт 887 поединков и проиграет лишь дважды, причём второй раз – в своём последнем бою, на Олимпиаде-2000 в Сиднее.

1998, Нагано. Алексей Прокуроров, лыжные гонки

Итог: без медалей

К Нагано Прокуроров подошёл в качестве олимпийского чемпиона Калгари, чемпиона мира-1997 и лидера лыжной сборной России. Но Япония не принесла ему успеха. На 10 километрах Прокуроров не попал даже в тридцатку, в пасьюте стал 18-м, а в эстафете россияне показали пятый результат. Лишь в 50-километровом марафоне у Прокуророва был шанс на медаль, но он стал лишь четвёртым.

К сожалению, в 2008 году Прокуроров погиб в возрасте всего лишь 45 лет. Его насмерть сбил пьяный водитель без прав.

2000, Сидней. Андрей Лавров, гандбол

Итог: золото

Впервые в истории знаменосцем сборной России стал представитель игрового вида спорта. У Андрея Лаврова уже были олимпийские победы в составах сборных СССР (1988) и Объединённой команды (1992). Для полного комплекта не хватало лишь золота с Россией. Олимпийский флаг придал Лаврову и всей гандбольной сборной уверенности. Групповой этап россияне преодолели со скрипом (три из четырёх побед были одержаны с разницей «+1» и «+2»), но всё же стали первыми в группе. В четвертьфинале сборная размазала Словению (33:22), а в полуфинале не без труда расправилась с Югославией (29:26). Финальным соперником россиян стали из заклятые враги сборная Швеции, которая год назад обыграла Россию в финале ЧМ с разницей в один мяч (25:24).

В Сиднее Лаврову и компании удалось взять реванш – 28:26. Самым результативным игроком стал другой ветеран команды и олимпийский чемпион-1988 Александр Тучкин (7 голов), а Лавров провёл игру бесподобно и на правах капитана закончил матч с мячом в своих ногах.

2002, Солт-Лейк-Сити. Алексей Прокуроров, лыжные гонки

Итог: без медалей

Первый и пока что последний случай в российской истории: двукратный знаменосец сборной на Олимпийских играх. 37-летний Прокуроров получил шанс исправиться за Нагано, но не воспользовался им: 29-е место в пасьюте и 28-е в марафоне. В том же году Прокуроров завершил карьеру и занялся тренерской деятельностью.

2004, Афины. Александр Попов, плавание

Итог: без медалей

На свою четвёртую Олимпиаду Попов ехал в статусе одного из главных старожилов, но несмотря на возраст, вполне мог рассчитывать на медали. За год до этого на чемпионате мира в Барселоне он взял три золота и серебро. Афины оказались его смазанными финальными гастролями: два четвёртых места в эстафетах и ни одного выхода в финал в личных дисциплинах. Попов впервые в карьере не взял ни одной медали на Олимпиаде (до этого – четыре золотых и пять серебряных) и завершил выступления в конце года.

2006, Турин. Дмитрий Дорофеев, конькобежный спорт

Итог: серебро

Со второй половины девяностых до начала нулевых у России произошёл провал в конькобежном спорте. Нагано и Солт-Лейк прошли без медалей в этой дисциплине. Ситуация изменилась лишь в Турине, на самых коротких дистанциях в 500 метров. У женщин Светлана Журова взяла золото, а у мужчин Дмитрий Дорофеев стал вторым. Конькобежец долгие годы не показывал ничего, но удивил всех в сезоне-2005/06, выиграв несколько этапов Кубка мира, а также завоевав серебро чемпионата мира. Неожиданный взлёт Дорофеева в 29 лет стал поводом доверить ему флаг сборной в Турине, и Дорофеев не подвёл. В конце того же года он завершил карьеру в 30 лет.

2008, Пекин. Андрей Кириленко, баскетбол

Итог: без медалей

Выбор Кириленко в качестве знаменосца сборной казался самым очевидным решением. Он к тому времени стал первой и пока единственной российской звездой в НБА, а годом ранее привёл команду к сенсационной победе на чемпионате Европы. Увы, Пекинские игры Россия позорно провалила, не сумев даже выйти в плей-офф: четыре поражения в пяти матчах группы и единственная победа на старте над несчастным Ираном, который явно выглядел лишним на том турнире (в своём лучшем матче иранцы проиграли Аргентине «-15», в остальных поражения были разгромными).

Время Кириленко и баскетбольной сборной придёт четыре года спустя. Лондон-2012 станет для них лебединой песней: команда Дэвида Блатта дойдёт до полуфинала, где до последнего будет на равных биться с Испанией, но все-таки проиграет, а в матче за бронзу возьмёт верх над Аргентиной.

В апреле 2015 года Кириленко завершит карьеру, а уже в августе возглавит Российскую федерацию баскетбола.

2010, Ванкувер. Алексей Морозов, хоккей

Итог: без медалей

В один период с баскетболом величие вернулось и в российский хоккей. Одним из его флагманов стал тренерский штаб Вячеслава Быкова. Специалист в 2008 году принёс России первое золото чемпионата мира за 16 лет, а ещё год спустя закрепил успех. В Ванкувер Россия ехала как один из главных фаворитов, усиленная суперзвёздами вроде Овечкина, Малкина и Дацюка. Кстати, последний рассматривался как один из кандидатов на роль знаменосца, но ОКР решил, что раз Морозов капитан хоккейной сборной, то и знаменосцем быть ему.

Начался хоккейный турнир для России неплохо: разгром Латвии (8:2), поражение по буллитам от Словакии (1:2) и победа над Чехией (4:2), место в четвёрке лучших и путёвка напрямую в четвертьфинал.

А вот в четвертьфинале произошёл тот матч, который все ждали как финальный. Канада не оставила камня на камне от обороны россиян и от несчастного Евгения Набокова. В том сезоне НХЛ Илья Брызгалов выглядел надёжнее и увереннее, чем его коллега. Но тренеры сделали ставку на первого и прогадали.

Ну а сам Морозов отметился двумя заброшенными шайбами, уступив по снайперским показателям лишь Евгению Малкину.

2012, Лондон. Мария Шарапова, теннис

Итог: серебро

Мария Шарапова стала первой женщиной, которой доверили флаг России на церемонии открытия Олимпиады. Одна из главных российских суперзвёзд спорта ехала в Лондон с только что завоёванным «карьерным Большим шлемом» — к своим победам на Уимблдоне-2004, US Open-2006 и Australian Open-2008 она добавила «Ролан Гаррос»-2012.

В Лондоне почти всё было за Шарапову, но был один неприятный фактор – самая неудобная соперница в её карьере Серена Уильямс. На ней-то Мария и оступилась в финальном матче. По пути к финалу россиянка проиграла лишь один сет (Сабине Лисицки в третьем круге), в полуфинале уверенно разобралась с соотечественницей и тёзкой Марией Кириленко (6:2, 6:3)… Но в решающем матче Уильямс играючи расправилась с Шараповой, отдав ей лишь один гейм (6:0, 6:1). Серебряная медаль – это тоже прекрасный результат, но явно не тот, за которым ехала наша прима.

2014, Сочи. Александр Зубков, бобслей

Итог: две золотые медали, лишён в 2017

Самая ответственная миссия – нести флаг России на домашних Играх – выпала 39-летнему Александру Зубкову. Ради участия в Сочи ветеран преодолел разногласия с многолетним партнёром Алексеем Воеводой и взял золотые медали и в двойках, и в четвёрках. Причём последние прошли в заключительный день Игр и принесли России победу в неофициальном медальном зачёте.

Ну а затем было легкоатлетическое расследование ARD, показания Степановых, расследование Паунда, бегство Родченкова, расследование Макларена, перепроверка образцов и лишение медалей подавляющего большинства российских участников домашних Игр. Многих удалось оправдать, а вот с Зубковым не прокатило. Из-за допинговой дисквалификации он покинул пост президента Федерации бобслея России.

2016, Рио-де-Жанейро. Сергей Тетюхин, волейбол

Итог: без медалей

Для Тетюхина роль знаменосца стала подытоживающим признанием его заслуг в российском спорте. Волейболист до этого пять раз раз подряд приезжал на Олимпийские игры, и четыре раза ему не хватало совсем немного для победы: в 1996, 2004 и 2008 году россияне проигрывали в полуфиналах. В 2000 году произошло самое обидное поражение: в финале Россия в трёх сетах уступила Югославии, которая до этого в полуфинале неожиданно вынесла Италию и избавила россиян от матча с неудобным противником. И наконец в 2012 году Тетюхин своего дождался: Россия в блестящем стиле вытащила победу в финале у Бразилии при счёте 0-2. После этого 36-летний доигровщик завершил международную карьеру, но в 2015-м снова вернулся помочь своему тренеру Владимиру Алекно. Шестая Олимпиада снова закончилась для Тетюхина поражением в полуфинале, а затем и проигрышем США в матче за третье место (причём Россия вела 2-0 по сетам).

Удивительно, но в клубном волейболе Тетюхин задержался ещё на два года, завершив выступления лишь в 2018 году. Токио-2020 станет для него уже седьмой Олимпиадой, но первой в новом статусе. Сейчас Тетюхин – генеральный менеджер сборной.

2018, Пхёнчхан. Хон Хе Лин, волонтёр

Олимпиада-2018 стала первой с 1992 года, прошедшей формально без участия сборной России. Из-за допингового скандала в Корею поехала команда Олимпийских атлетов из России. Более того, на церемониях открытия и закрытия флаг было доверено нести корейским волонтёрам.

2021, Токио. Софья Великая, фехтование, и Максим Михайлов, волейбол

Итог: ?

Впервые в истории флаг России на летних Играх второй раз подряд понесёт представитель одного вида спорта. Вслед за Тетюхиным эта честь выпала волейболисту Максиму Михайлову. Вряд ли россиянам удастся завоевать золото, но за медали они по-прежнему способны побороться.

Исходя из принципов гендерного равенства, в этом году знамя у всех стран понесут представители обоих полов. Второй в истории российской женщиной-знаменосцем, вслед за Марией Шараповой, стала фехтовальщица Софья Великая. Правда, в отличие от прославленной теннисистки, Великая и Михайлов понесут не российский триколор, а Многократной чемпионке мира никак не покорялось золото Олимпиады, но в Рио она всё же смогла выиграть его в командном турнире, а в финале одиночниц уступила соотечественнице Яне Егорян. В этом году Великая, вернувшаяся после рождения ребёнка, вполне может побороться за ещё одно командное золото.

Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдёт 23 июля, сами Игры завершатся 8 августа.