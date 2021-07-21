Арбитр Ян Бобровский дал понять, что готов объективно судить матчи «Зенита» в премьер-лиге. 31-летний Бобровский — уроженец Ленинграда и воспитанник питерского футбола.

«Я уже сталкивался с такими вещами, — цитирует «Спорт-Экспресс» Бобровского. — Того же Кержакова судил в ФНЛ. У меня при выходе на поле в карточке написаны цвета футболок команд — условно белые против красных. Конечно, какие-то разговоры могут возникать, но пока мне нельзя работать на матчах «Зенита», так как я из Санкт-Петербурга. Если разрешат, то я без тени сомнения отработаю игру «Зенита», не думая ни о чем постороннем».

Бобровский рассказал, что в его дебютной игре в качестве арбитра за одну из команд играл свидетель и несколько гостей с его свадьбы, при этом их команда проиграла.